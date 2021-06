Is Groningen echt de schoonste stad van Nederland? ‘Ik zou deze kaart door mijn oogharen bekijken’

Groningen is de schoonste stad van Nederland als het gaat om fijnstof in de lucht en Amsterdam de smerigste, volgens een ranglijst van het Europees Milieuagentschap. De EEA verzamelde de gemiddelde fijnstofconcentraties van meer dan driehonderd Europese steden. Wat zeggen die cijfers precies?

Amsterdam

Zijn Amsterdammers en Nijmegenaren veel slechter af dan Groningers?

Kijk je naar de negen Nederlandse steden die het EEA meeneemt in het onderzoek, dan springen Nijmegen en Amsterdam eruit: hier geldt de luchtkwaliteit als ‘matig’. De gemiddelde fijnstofconcentratie in 2019 en 2020 zat er boven de 10 microgram per kubieke meter, die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als maximum adviseert. De overige Nederlandse steden zaten onder die norm.

Toch kun je op basis hiervan niet concluderen dat de longen in Nijmegen veel vuiler worden dan die in Groningen, zegt Guus Velders, luchtkwaliteitsonderzoeker bij het RIVM. Er zijn wel plekken waar de concentraties hoger liggen, bijvoorbeeld rond Tata Steel, maar over het algemeen zijn de ve..

