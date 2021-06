In 2051 kun je drinken uit de IJssel

Als het aan Maarten van der Schaaf en Li An Phoa ligt, kunnen we over dertig jaar drinken uit de IJssel. De afgelopen dagen liepen ze langs de rivier en gingen ze in gesprek met iedereen die hun pad kruiste.

Kampen

Drinken uit de IJssel, het is de grote droom van Li An Phoa en Maarten van der Schaaf. Het kan, weet Phoa, want ze dronk zelf uit een rivier in Canada. Toen ze hier een paar jaar later nog eens kwam, kon het niet meer, omdat er kwik in het water zat. Maar juist omdat het dus kan, liep ze de afgelopen twaalf dagen samen met Maarten van der Schaaf langs de IJssel. Ze begonnen in Westervoort, vlak bij Arnhem, en eindigden donderdag bij de monding, in Kampen. Vandaag lopen ze nog iets verder, naar Swifterbant. Zodoende eindigen ze vlak bij het IJsselmeer.

In Nederland is schoon drinkwater genoeg, dus daarom is drinken uit de IJssel niet per se nodig, zegt Van der Schaaf. ‘Maar als je uit de rivier kunt drinken, zegt dat iets over de kwa..

