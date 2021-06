Gaat de koning ooit nog in de ‘foute koets’ rijden?

Komt de Gouden Koets ooit nog de glazen vitrine uit? Van symbool van eenheid, is het rijtuig een nationale splijtzwam geworden. Koning Willem-Alexander opende donderdag de expositie waarin de gerenoveerde koets te zien is – ook het omstreden zijpaneel Hulde der Koloniën.

Amsterdam

Is het Amsterdam Museum een tussenstop voor de gerestaureerde Gouden Koets of het eindstation? Dat is de belangrijkste vraag tijdens de tentoonstelling van het rijtuig in het Amsterdam Museum, die tot eind februari duurt. Koning Willem-Alexander, als kroondrager eigenaar van de koets, opende donderdag de tentoonstelling.

De expositie in diverse zalen rondom de binnenplaats, waar de koets in een glazen behuizing is neergezet, mondt uit in een volksraadpleging. Kan de Gouden Koets nog de weg op, moet hij voorgoed binnen blijven of zijn er andere oplossingen denkbaar? De bezoeker mag het zeggen.

Een museale omgeving is de koets niet vreemd. De levensloop van het rijtuig begon in 1898 met zijn uitstalling in het toenmalige Paleis voor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .