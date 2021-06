Het alledaagse huis is heel bepalend voor ons leven. Het is meer dan een beleggingsobject

Voor de meeste mensen is wonen gelukkig heel gewoon. Zo gewoon dat we er nauwelijks bij stilstaan welk voorecht het is om een dak boven ons hoofd te hebben. Niet alleen om ons te beschermen tegen de invloeden van het weer en de gevaren van de natuur, maar ook als stabiele plaats in deze wereld. Een woning biedt een plek om ons terug te kunnen trekken uit het openbare leven en is een vertrekpunt van waaruit we ons leven kunnen opbouwen. We zijn ons er nauwelijks van bewust omdat de woning onze alledaagse omgeving is, waarin alles vertrouwd en vanzelfsprekend is. We merken het pas weer op als we een tijdje op vakantie zijn geweest, of als we de keuken hebben verbouwd en nog weken erna misgrijpen als we een lepel of pan nodig hebben. Maar d..

