Veertigduizend vmbo’ers slepen diploma binnen

Vrolijk stralende gezichten op christelijke scholengemeenschap Het Streek in Ede: bijna alle leerlingen geslaagd. En dat na een wel heel raar en lastig schooljaar. Zij horen nu bij de veertigduizend vmbo’ers in Nederland die woensdag de eindstreep haalden.

Ede

Docenten en personeel vormen een erehaag voor de leerlingen die hun cijferlijsten komen halen. Dat mag ook wel, want dit is een bijzondere jaargang: door de coronapandemie zagen deze vmbo-scholieren bijna anderhalf jaar lang hun school bijna niet. Daarna gaan er vlaggen om schouders, roepen en lachen, toeters en bellen, achterwielen van scooters spinnen, foto’s worden gemaakt. Klasgenoten geven elkaar ‘hugs’. Ook de paar die nog een herexamen wacht, delen in de vreugde. De hoop is nu dat er in juli nog een echt examenfeest mogelijk is.

Lexcyn (17), gouden kruisje om de nek, opvallende blauwe outfit, heeft ‘echt lang op het middelbaar onderwijs gezeten’, vindt ze. Ze verheugt zich op haar vervolgopleiding: ‘Ik ga ‘travel en hospitality’..

