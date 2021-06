Grote brand treft Beekse Bergen

Het hoofdgebouw met daarin onder meer een restaurant en het zwembad van vakantiepark Beekse Bergen in het Brabantse Hilvarenbeek is woensdag verloren gegaan bij een grote brand.

De grote brand in safaripark Beekse Bergen.

Hilvarenbeek

De brandweer werd woensdag iets na 09.00 uur gewaarschuwd dat er brand was ontstaan in het hoofdgebouw van het vakantiepark. De brand brak uit in het restaurant als gevolg van een gaslek. Al snel bleek dat het pand niet meer te redden viel. De brandweer besloot het vuur gecontroleerd uit te laten branden, ondertussen werd de technische ruimte goed nat gehouden om te voorkomen dat het vuur deze zou bereiken.

Behalve het restaurant en het zwembad zaten in het hoofdgebouw ook een animatieruimte, een supermarkt en een snackbar. Toen de brand uitbrak waren er nog geen bezoekers. Wel was er personeel aanwezig, maar die medewerkers waren volgens Dirk Lips, oprichter en directeur van de overkoepelende exploitant Libéma, snel buiten.

De..

