Het ene verpleeghuis stopt met het verplichte mondkapje, het andere niet – tot frustratie van het personeel

Door de succesvolle vaccinatiecampagne zijn er nog amper besmettingen in verpleeghuizen. Verschillende zorgorganisaties overwegen daarom het mondkapje niet langer verplicht te stellen. In woon-zorgcentrum Het Spijk gingen ze al af, tot vreugde van personeel én bewoners.

Verpleegkundige Traci Schumaker (roze shirt) werkt zonder mondkapje in verzorgingshuis Het Spijk in Eefde.

Eefde

‘Heerlijk om weer zonder mondkapje te kunnen werken’, zegt verpleegkundige Traci Schumaker (28) als ze aan haar dienst begint op woon-zorgcentrum Het Spijk in het Gelderse Eefde. De sfeer is veel beter, merkt ze, nu de bewoners de gezichten van de medewerkers op de afdeling eindelijk weer kunnen zien. ‘Er is hier niemand die lacht’, zei een bewoner tegen haar in de tijd dat ze de gezichtsuitdrukking van de medewerkers niet kon zien door de mondkapjes. ‘Dat raakte me’, zegt Schumaker. ‘Nu hebben ze weer door wie je bent en kun je een glimlachje tonen.’

Een aantal zorgorganisaties volgt hun voorbeeld of overweegt dit te doen. Maar veel andere willen nog niet van het mondkapje af. Tot frustratie van veel verzorgenden en verpleegkundigen.

