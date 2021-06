Coronacrisis beïnvloedt eetpatronen. ‘Dit is het perfecte moment om nieuwe gewoontes aan te leren.’

Vooral jongeren, mensen met overgewicht en sociaal-economisch kwetsbare mensen zijn tijdens de coronapandemie anders gaan eten: ze eten gezonder of juist ongezonder. Hun aanpassingen leveren nieuwe inzichten op over het stimuleren van gezond gedrag.

Wageningen

Dat blijkt uit een studie van Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De onderzoekers vroegen zich af welke impact de coronapandemie heeft op de voedselkeuzes van Nederlanders. Ze namen hiervoor negen Nederlandse onderzoeken en 23 Europese wetenschappelijke artikelen over corona en eetgedrag onder de loep. Daaruit komt naar voren dat zo’n driekwart van de mensen niets wijzigde. Daarnaast is zo’n 22 procent van de Nederlanders door de pandemie gezonder gaan eten, terwijl 12 procent juist de voorkeur gaf aan ongezonder voedsel. ‘De geconstateerde veranderingen bleven over langere periode stabiel’, vertelt onderzoeker Marleen Onwezen van Wageningen Economic Rese..

