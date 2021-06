Het Rode Kruis is een campagne via Instagram begonnen om jongeren te leren reanimeren bij een hartstilstand. Ook het gebruik van een AED-apparaat, bedoeld om hartritmes te herstellen, komt aan bod.

Den Haag

Volgens de organisatie is zo’n voorlichtingscampagne hard nodig, aangezien 1 op de 6 jongeren nu niet weet wat ze moeten doen. Reanimatie of inzet van een AED kan de overlevingskans bij een hartstilstand tot vijftig procent vergroten.

Via 35 korte filmpjes (stories) leren jongeren hoe er gereanimeerd moet worden na een hartstilstand. ‘Op deze manier maken we de drempel laag om reanimatie-vaardigheden aan te leren’, vertelt Eline Nijhof, hoofd EHBO bij het Rode Kruis. ‘Vervolgens volgt het stapje naar oefenen in de praktijk vanzelf.’

Hoe belangrijk het is om te kunnen reanimeren, bleek zaterdag. Tijdens een wedstrijd van het Europees Kampioenschap voetbal in Kopenhagen werd de Deen Christian Eriksen op het veld gereanimeerd, nadat ..

