Zingen tegen de benauwdheid van ‘long covid’. Gaat dat patiënten helpen?

Ongeveer 5 procent van de mensen die met het coronavirus besmet raakten houdt daar langdurige klachten aan over, ook wel ‘long covid’ genoemd. A capella ensemble Wishful Singing is, samen met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), een online programma begonnen om deze mensen te helpen. Inderdaad: door te zingen.

Het ziektebeeld dat longarts Anneke van Veen van het CWZ dagelijks tegenkomt is veelal hetzelfde: benauwdheid, grote vermoeidheid al bij lage inspanning, veel spierpijn, depressieve gevoelens, moeite met concentreren en, in gesprek, het vinden van de juiste woorden. Cijfers lopen uiteen, maar naar schatting kampt 5 procent van de Nederlanders die met het coronavirus besmet raakten met deze langdurende klachten, ook wel ‘long covid’ genoemd. Maar over wat precies de oorzaak is, is nog altijd weinig bekend, zegt Van Veen. ‘Op de overgrote meerderheid van de longfoto’s is niets afwijkends te zien. Ook de longinhoud en inspanningstesten zijn normaal. Toch voelen de patiënten zich een schim van zichzelf.’

‘Door oefeningen kun je je ademhaling wee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .