Na Amsterdam en Rotterdam wil ook de gemeente Utrecht vuurwerk in de ban doen

Utrecht

Het voornemen van het Utrechtse college past in een trend: eerder gingen Amsterdam, Rotterdam en een aantal kleinere plaatsen de Utrechters voor. In Rotterdam was vuurwerk vanaf de afgelopen jaarwisseling ook daadwerkelijk verboden, in Amsterdam werd het nog een jaartje uitgesteld. De afgelopen jaarwisseling mocht er overigens helemaal nergens vuurwerk worden afgestoken, om de zorg te ontlasten vanwege de coronacrisis.

Een peiling van I&O Research gaf volgens het gemeentebestuur van Utrecht de doorslag: hieruit bleek niet alleen dat steeds minder Utrechters vuurwerk een mooie traditie vinden die je in stand moet houden, maar ook dat iets meer dan de helft van de inwoners voorstander is van een verbod. Een kwart zegt voorstander..

