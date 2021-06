Uitlatingen in de Nashvilleverklaring zijn wel degelijk strafbaar, vinden lhbt-organisaties

De uitlatingen in de Nashvilleverklaring uit januari 2019 zijn wel degelijk strafbaar. Dat vinden Transgender Netwerk Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Seksediversiteit.

Amsterdam

Deze week vroegen de belangenorganisaties bij het Gerechtshof in Amsterdam om een herziening van het besluit van het Openbaar Ministerie om niet te vervolgen. De belangenorganisaties betogen dat de Nashvilleverklaring leidt tot ‘ongelijke behandeling en aanzetten tot uitsluiting’. ‘Mensen, specifiek kerkleiders, werden ook actief geworven de Nashvilleverklaring te tekenen. Dat is actief aanzetten tot discriminatie en uitsluiting’, zegt Robert Ensor, secretaris van Transgender Netwerk Nederland. ‘Het maakt de verklaring meer dan een mening in het maatschappelijk debat.’

Binnen vier weken laat het gerechtshof weten of het Openbaar Ministerie opnieuw moet oordelen over de Nashvilleverklaring. Juist ‘de context van het maatscha..

