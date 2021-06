VVD-coryfee Johan Remkes (69) dacht eindelijk van zijn rust te gaan genieten, maar is toch weer komen opdraven om een politieke brand te blussen. Dit keer in het bestuur van de provincie Limburg. Brandblusser Johan Remkes geldt als hoeder van de integriteit van het openbaar bestuur.

Johan Remkes als waarnemend gouverneur van Limburg tijdens de recente Provinciale Statenvergadering over een rapport over subsidiestromen van de provincie naar de omstreden landschapsinstelling IKL.

Maastricht

Het is verleidelijk de aanvankelijke doorbraak in de formatie van een nieuw provinciebestuur in Limburg – voor het eerst zonder het CDA – toe te schrijven aan de man die daar pas acht weken geleden is aangesteld als waarnemend hoofd van het bestuur.

Johan Remkes – zo langzamerhand een soort Sam de Brandweerman als het op blussen van bestuurlijke brandjes aankomt – heeft hierin zeker een rol gespeeld. Maar het is verkenner Onno Hoes, voormalig burgemeester van Maastricht, die er een week geleden in slaagde in het door integriteitskwesties geteisterde Limburg alsnog een coalitie te smeden. Een coalitie van negen partijen, die woensdag weer uiteenviel nadat twee partijen (SVL en SP) zich alsnog terugtrokken.

Het is genoeg geweest me..

