De medische wetenschap kan steeds meer. Maar waar stopt mensverbetering?

De eeuwige jeugd lijkt nabij, nu het menselijk lichaam steeds verder wordt geperfectioneerd. Het is de vraag of dat altijd positief is voor je mens-zijn, zegt promovendus Bert-Jan Heusinkveld. ‘Mensen zouden meer moeten nadenken over wie ze zijn en wat werkelijk een goed leven is.’

Daarle

Het bestaat al, verzekert theoloog Bert-Jan Heusinkveld (52). ‘Ze noemen het silence speech technology. Soldaten in het leger in de Verenigde Staten kunnen met hulp van een implantaat in hun hoofd met elkaar communiceren, zonder hardop te spreken. Handig als je geen geluid moet maken vanwege de vijand.’ Hij glimlacht. ‘Twintig jaar geleden, toen ik mijn promotieonderzoek over ‘de betere mens’ begon, klonk zoiets als science fiction, maar anno 2021 is er meer sprake van science dan van fiction.’ Zo is het technisch al mogelijk DNA in embryo’..

