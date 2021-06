We eten minder vlees, maar nog steeds te veel. ‘De ene week minder, de andere week een dubbele portie’

Den Haag

Geheelonthouders (bijna 5 procent van de bevolking) geven dierenwelzijn, klimaat en milieu op als belangrijkste reden om helemaal geen vlees te eten. Flexitariërs (bijna 45 procent) eten vooral vanwege hun gezondheid maximaal vier keer per week vlees. Wat rest is iets meer dan de helft van de consumenten, die nog altijd minimaal vijf dagen per week vlees eten. Dit blijkt uit een enquête die het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar voor het eerst heeft gehouden. De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van ruim 3600 ondervraagden in de leeftijd 18 jaar of ouder.

Het beroep op het inschattingsvermogen en geheugen van respondenten is niet zonder onzekerheden, erkent het CBS. ‘Het kan zijn dat consumenten denken te minde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .