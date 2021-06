De CoronaCheck-app moet reizen binnen de EU makkelijker maken. Maar is hij op tijd klaar?

Het Europees Parlement heeft woensdag definitief groen licht gegeven voor het Europees digitaal covidcertificaat. Reizigers moeten met een app in de hand eenvoudig naar andere EU-landen kunnen reizen. De tijd dringt, maar er is nog veel onduidelijk.

Welke app wordt het?

Voor Nederlanders de CoronaCheck-app, die vanaf 1 juli moet gaan fungeren als Digitaal Corona Certificaat (DCC). Met het fiat van het Europees Parlement van woensdag staan alle politieke seinen op groen voor dit digitale certificaat, dat vrij verkeer tussen de lidstaten moet vergemakkelijken.

Die CoronaCheck-app, die al in de appwinkels van Android en Apple is te downloaden, werd eigenlijk helemaal niet voor dit doel bedacht. Het oorspronkelijke idee was een binnenlandse app voor de digitale ondersteuning van testen. Zo konden mensen met de app in de hand toegang krijgen tot evenementen. Een negatieve test leidde tot een groen scherm. Later werd bedacht dat dezelfde app meer verantwoordelijkheden krijgt in de vorm van ..

