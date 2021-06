In armere wijken minder kinderen met overgewicht

Op de plekken in Nederland waar de overgewichtsproblematiek het grootst is, valt nu een succes te melden. In vijf jaar tijd daalde het aantal kinderen met overgewicht aanzienlijk in relatief arme wijken met een programma dat de overtollige kilo’s bestrijdt.

Groningen

Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de effectiviteit van de stichting JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst), waarbij 178 gemeenten in Nederland zijn aangesloten en die ruim een miljoen kinderen bereikt.

Het doel van JOGG is de leefomgeving gezonder te maken zodat minder kinderen te zwaar worden, en zodat ook het aantal kinderen met overgewicht daalt. In 2010 begon JOGG in Nederland, geïnspireerd door een vergelijkbaar programma in Frankrijk. Gemeenten kiezen zelf welke interventies uit het programma ze implementeren. Zo kunnen ze watertappunten op scholen installeren of zorgen voor een gezond voedingsaanbod in schoolkantines.

Voor het eerst bestudeerden wetenschappers de effectiviteit van het anti-ove..

