Nabestaanden aanslag Canada: ‘Sta op tegen islamofobie’

Canadezen moeten ‘opstaan tegen haat en islamofobie’. Dat melden de nabestaanden van een aanslag, zondag, op een islamitische familie in de stad London in Ontario. Een man reed met zijn pickup-truck vier mensen dood. Een jongen van negen raakte zwaargewond. De politie arresteerde korte tijd later een verdachte.

London

Maandag maakte de politie de identiteit van de doden bekend: Salman Afzal (46), zijn vrouw Madiha (44), hun 15-jarige dochter Yumna, en de 74-jarige moeder van de man. De negenjarige Fayez is inmiddels buiten levensgevaar. De familie is van Pakistaanse afkomst. ‘Wij geloven dat dit een bewuste daad was en dat slachtoffers doelwit waren vanwege hun islamitisch geloof’, vertelde een woordvoerder van de Canadese politie.

De Canadese premier Justin Trudeau sprak zich uit: ‘Ik ben geschokt door het nieuws uit London, Ontario. Aan de dierbaren van degenen die zijn geterroriseerd door deze daad van haat van gisteren: we zijn er voor jullie. We zijn er ook voor het kind dat nog in het ziekenhuis ligt - ons hart gaat naar je uit en je ..

