Nederlandse Ark van Noach belemmert Britten het uitzicht, maar mag niet weg

‘Zeg, kun jij hem niet terugslepen naar Nederland?’ Zittend op de Orwell Kade, met zijn vrouw Debbie aan zijn zijde, wijst Steve Woolnough met een biertje in de hand naar de enorme Ark van Noach die in de haven van Ipswich ligt. ‘Hij zou er maar drie maanden zijn, maar hij ligt er nu al anderhalf jaar. Ik wil de haven weer kunnen zien.’ De gepensioneerde elektricien, telg uit een dokwerkersfamilie, zal nog even moeten wachten: volgens de Britse kustwacht is het drijvende bijbelmuseum van Dordtse makelij niet zeewaardig.

De 70 meter lange en 13 meter hoge ark – gebouwd door de timmerman en aannemer Johan Huibers – had al tientallen havensteden in Europa aangedaan voordat hij in nove..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .