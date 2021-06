Gebrek aan goed toegankelijke toiletten of rolstoelplaatsen in theaters: voor mensen met een lichamelijke beperking blijft het bezoeken van publieke plekken problemen opleveren. De wil om dat te veranderen is er wel, maar het zit nog onvoldoende tussen de oren bij mensen zonder beperking.

Amersfoort

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het onderzoek ‘Lang niet toegankelijk’ dat dinsdag gepubliceerd is. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen nog altijd niet ongestoord deelnemen aan het publieke leven. Ze ervaren veel praktische barrières, zoals het gebrek aan goed toegankelijke toiletten of beschikbare rolstoelplaatsen in theaters. Volgens SCP-onderzoeker Lotte Vermeij is het opvallend dat daarnaast ook sociale barrières worden opgeworpen. ‘Het gaat dan om dagelijkse vernederingen, zoals aangestaard worden op straat, onbeschofte vragen krijgen of genegeerd worden. En de aanname dat mensen die lichamelijk beperkt zijn ook verstandelijk beperkt zijn.’ Verder zijn mensen met e..

