A. L. Snijders vond het Zeer Korte Verhaal uit

De Constantijn Huygens-prijs voor zijn hele oeuvre, in 2010, was de doorbraak van een laatbloeier. Elke week bedacht hij een nieuw Zeer Kort Verhaal, dat hij voorlas op Radio 4, in De Ochtend. De verhalen gaan bijna altijd over iets dat Snijders zelf had meegemaakt. Ze verschenen, behalve in de regionale pers in Oost-Nederland, ten slotte in twaalf bundelingen. A.L. Snijders was de schrijversnaam van Peter Müller. Als geboren Amsterdammer verhuisde hij naar een boerderij in Klein Dochteren in de Achterhoek. Hij werkte als docent Nederlands aan de politieschool in Lochem en ontpopte zich als een stijlkoning van gouden zinnetjes, die nieuwsgierigheid en lichte bevreemding wekten. De inhoud kon van alles zijn: anekdotes, citaten, h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .