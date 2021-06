Bedreiging van journalisten is fors toegenomen. Acht op de tien journalisten mikpunt van aggressie

De meeste journalisten hebben het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of bedreiging. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een toename van 20 procent.

Den Haag

Meer dan acht op de tien journalisten (82 procent) is het afgelopen jaar mikpunt geweest van agressie of bedreiging. Dat is een forse toename ten opzichte van vier jaar geleden toen zes op de tien journalisten daarmee te maken hadden.

Ook de frequentie van agressie neemt toe. Drie op de tien journalisten zegt maandelijks of zelfs vaker slachtoffer te zijn van een dergelijk incident, in 2017 was dat nog 18 procent.

Het vaakst worden journalisten geconfronteerd met verbaal geweld, gevolgd door intimidatie en bedreiging en een dreiging met een juridische procedure. Met 17 procent kwam fysiek geweld het minst voor. Fotojournalisten en cameramensen worden op de locaties waar ze hu..

