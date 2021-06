Den Haag

De Kamer vindt dat het terughalen van de tolken te langzaam gaat en dat het gevoel van urgentie bij de minister ontbreekt. Het debat vond plaats na harde kritiek van militaire vakbonden dat Nederland te weinig doet om de tolken terug te halen. In de bijna twee decennia dat Nederland in Afghanistan actief was is er gebruik gemaakt van 273 tolken. Hiervan zijn er inmiddels 68 in Nederland. Dat betekent dat er nog meer dan 200 tolken in Afghanistan zijn, waar hun leven op het spel staat, zeker nu Nederlandse en andere westerse troepen zich uit Afghanistan terugtrekken. De Taliban ziet iedereen die buitenlandse bezetters heeft geholpen als verrader, die moet vermoord worden. Dit zorg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .