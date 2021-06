Ixta Noa uit Arnhem, Stichting Vriendendiensten uit Deventer en Expertise Center Education Care Saba zijn de winnaars van de Appeltjes van Oranje 2021. Koningin Máxima reikte de prijzen dinsdag uit op Paleis Noordeinde. Het thema van de Appeltjes van Oranje was dit jaar ‘mentale kracht’, waarmee aandacht werd besteed aan mentale gezondheid. <

beeld anp

4600 varkens komen om door brand in stal

Zo’n 4600 varkens zijn dinsdagmiddag om het leven gekomen door een grote brand in hun stal aan de Bloemerstraat in Nederweert. De brand brak rond 14.00 uur door nog onbekende oorzaak uit en verwoestte de stal waarin de varkens zaten. Zo’n 3000 varkens in een naburige stal konden worden gered. <

Schiermonnikoog in verzet tegen gasboringen

Schiermonnikoog verzet zich tegen nieuwe gasboringen op 20 kilometer ten noorden van het Waddeneiland. Het college van burgemeester en wethouders reageerde dinsdag ‘zeer afwijzend’ op de plannen via een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Nederlandse gasbedrijf ONE-Dyas wil in onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen een productieplatform in zee plaatsen voor het winnen van gas. <

Vakbonden en ministerie akkoord over politie-cao

De politievakbonden en het ministerie zijn het eens over een nieuwe cao. Politiemensen krijgen dit jaar onder meer een structurele loonsverhoging van 1,3 procent vanaf 1 juli en een eenmalige uitkering van 750 euro. Dat zijn demissionair justitieminister Grapperhaus en korpschef Henk van Essen dinsdag overeengekomen. <

50 arbeidsmigranten gevonden op boerderij

Op een boerderijcomplex in Linne (Limburg) zijn ruim vijftig arbeidsmigranten aangetroffen onder ‘erbarmelijke en gevaarlijke omstandigheden', meldt de gemeente Maasgouw. Zij werden afgelopen donderdag gevonden tijdens een gezamenlijke controle van de vreemdelingenpolitie, de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeente Maasgouw. De gemeente heeft direct een einde aan de situatie gemaakt en de eigenaar opgedragen de arbeiders elders te huisvesten. <

Opleiding in Zutphen tot erfgoedschilder

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) start aan de Schildersvakopleiding in Zutphen met een opleiding Erfgoed Schilderen. Een erfgoedschilder is gespecialiseerd in het restaureren van schilderwerk in monumentale panden en ander erfgoed. De opleiding in Zutphen is vooralsnog de enige in Nederland. <

Politie Limburg pakt netwerk stropers aan

De politie in Limburg heeft na uitvoerig onderzoek een netwerk van stropers blootgelegd. De stropers nodigen elkaar uit om deel te nemen aan nachtelijke strooptochten in Zuid-Limburg, maar ook elders in het land. Ze zien dat volgens de politie zelf als een ‘uitdagende en spannende hobby', maar stropen is een misdrijf waar maximaal zes jaar gevangenisstraf op staat. <

Zuurstofcontainers en militairen naar Suriname

Vanaf vliegbasis Eindhoven zijn dinsdag vijf Nederlandse militairen met twee zuurstofcontainers vertrokken naar Suriname. Dat land kampt door corona met een groot tekort aan zuurstof. De militairen blijven twee weken in Suriname om daar mensen te leren hoe ze de apparatuur moeten gebruiken, aldus het ministerie van Defensie. Door de enorme stijging van het aantal besmettingen is in Suriname het hoogste risiconiveau van kracht. <

beeld anp

Eerste vijf eilanden van Marker Wadden klaar

De eerste vijf eilanden van de Marker Wadden in het Markermeer zijn klaar. Vijf jaar nadat de eerste onderwaterdammen werden aangelegd, is er een heel nieuw landschap ontstaan met slikken, kwelders, duinen en rietmoeras. De aanleg van de Marker Wadden is een wereldprimeur, aldus Natuurmonumenten dinsdag. Het gebied is een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa. <

Subsidieregeling voor Groningen opengesteld

Inwoners van Groningen kunnen sinds dinsdag subsidie aanvragen om hun woning of een ander gebouw dat ze bezitten te versterken of te verduurzamen. Aanvragers kunnen maximaal 17.000 euro krijgen. Met het geld kan er bijvoorbeeld onderhoud worden gepleegd, maar ook een uitbouw of de aanleg van zonnepanelen behoren tot de mogelijkheden. Eigenaren kunnen met een offerte of begroting hun aanvraag indienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. <

beeld anp

4 personen vast voor explosies supermarkten

De politie heeft vier verdachten aangehouden in verband met explosies bij Poolse supermarkten eind vorig jaar en begin dit jaar. Het gaat om vier mannen uit Amsterdam, tussen de 20 en 26 jaar. Een van hen is in Frankrijk aangehouden en inmiddels overgeleverd aan Nederland, meldt het Openbaar Ministerie. <

Mogelijk sancties voor luchtvaart Belarus

De Europese Unie bereidt sancties voor tegen de nationale luchtvaartmaatschappij Belavia van Belarus. Ook een twaalftal belangrijke luchtvaartfunctionarissen uit dat land krijgt te maken met Europese strafmaatregelen, zeggen diplomaten tegen persbureau Reuters. Belavia krijgt mogelijk te horen dat het niet meer over EU-gebied mag vliegen. De maatregelen worden nog uitgewerkt, maar mogelijk gaan EU-ambassadeurs van lidstaten er vrijdag op voorlopige basis al mee akkoord. <

Minderjarigen in EU terug naar Marokko

Marokko neemt voortaan onbegeleide Marokkaanse minderjarigen terug die illegaal naar de Europese Unie waren gereisd. Koning Mohammed VI heeft daar opdracht voor gegeven. Hij wil dat de kwestie ‘definitief’ wordt geregeld, liet de regering in Rabat dinsdag weten. <

Eerste dag zonder coronadoden in VK

Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie heeft het Verenigd Koninkrijk een dag gehad zonder coronagelateerde sterfgevallen. Maandag werd nog één overlijden gerapporteerd. Dinsdag stond de teller op nul, wel werden 3165 nieuwe besmettingen vastgesteld. Sinds het begin van de pandemie in maart vorig jaar zijn meer dan 128.000 mensen aan corona overleden in het Verenigd Koninkrijk. <

Ook Polen ent tieners in tegen coronavirus

Polen begint op 7 juni met het inenten van tieners vanaf 12 jaar tegen het coronavirus. Zij kunnen in eerste instantie terecht bij bestaande vaccinatiecentra. Scholen krijgen vanaf medio september de mogelijkheid om zelf priklocaties op te zetten, zei de minister van Onderwijs. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maakte eind vorige week de weg vrij voor het vaccineren van jongeren in de leeftijdsgroep 12-15 jaar. <

WHO keurt tweede Chinese vaccin goed

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een tweede Chinees coronavaccin goedgekeurd voor wereldwijd gebruik. Ruim drie weken geleden werd het vaccin van staatsbedrijf Sinopharm via een noodprocedure geschikt bevonden en dat is nu ook het geval voor het CoronaVac-vaccin van Sinovac, een biofarmaceutisch bedrijf in Beijing. Beide middelen worden al gebruikt. <

Vrees voor milieuramp bij Sri Lanka door brand

Na een grote brand aan boord van een vrachtschip wordt in Sri Lanka gevreesd voor een milieuramp. Stranden in de eilandstaat zijn bezaaid met microplastics. Het vuur op de MV X-Press Pearl is inmiddels geblust en experts van het Nederlandse bedrijf SMIT hebben onderzoek gedaan aan boord. <

beeld anp

Eerste mens besmet met vogelgriep H10N3

Een 41-jarige man uit China is voor zover bekend als eerste mens besmet geraakt met vogelgriepstam H10N3. Hij belandde op 28 april in het ziekenhuis met koorts en andere ziekteverschijnselen, meldt de nationale gezondheidscommissie. Zijn toestand wordt omschreven als stabiel en de man zou klaar zijn om uit het ziekenhuis ontslagen te worden. De gezondheidscommissie verwacht niet dat het virus op grote schaal om zich heen gaat grijpen. <

Economische crisis in Libanon een van ergste

De economische crisis in Libanon is een van de ergste crises sinds 1850. Volgens een rapport van de Wereldbank krimpt de economie in Libanon met zeker 10 procent dit jaar en is er nog geen eindpunt in zicht. De economische en financiële situatie in Libanon is de afgelopen achttien maanden enorm veel slechter geworden. Dat wordt voor een groot deel geweten aan slecht bestuur en corruptie door de heersende elite. <

Burgeroorlog Syrië kost bijna half miljoen levens

De burgeroorlog in Syrië heeft in tien jaar 494.438 levens gekost, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten na een nieuwe telling. Ruim een jaar geleden stond het geregistreerde aantal doden op 384.000. De meeste nieuwgeregistreerde sterfgevallen stammen uit de periode tussen eind 2012 en november 2015. Doordat er nu weinig wordt gevochten, kon de organisatie oude meldingen van sterfgevallen onderzoeken. <

Minister in Oeganda overleeft aanslag

De Oegandese minister Katumba Wamala van Werkgelegenheid en Transport heeft een aanslag overleefd. Zijn dochter en chauffeur werden wel gedood. Een aantal schutters nam de auto van Wamala onder vuur in een buitenwijk van hoofdstad Kampala. Volgens een legerwoordvoerder is de minister naar het ziekenhuis gebracht. <

‘50 miljard dollar nodig om virus aan te pakken’

Overheden van landen moeten extra geld uittrekken om de coronapandemie wereldwijd aan te pakken. Met die gezamenlijke oproep komen het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Volgens hen is er zo'n 50 miljard dollar aan financiering nodig voor het uitvoeren van een nieuwe routekaart, die onder meer moet zorgen voor een betere verspreiding van vaccins in de wereld. <

Chiptekorten kunnen automarkt belemmeren

De verkoop van nieuwe auto's zal dit jaar langzaamaan herstellen van de crisisdip. Toch kunnen de problemen met de leveringen van chips het herstel in de weg zitten, waarschuwen brancheverenigingen Bovag en RAI Vereniging. Volgens de Bovag kruipt de autoverkoop uit een diep dal. De verkopen krijgen een impuls van de weer geopende showrooms van autobedrijven en het toenemende economisch vertrouwen. <

beeld anp

Banken zijn klaar met regelen derivatenkwestie

Banken zijn klaar met het regelen van de vergoedingen in het slepende rentederivatendossier. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontvingen bijna 19.000 gedupeerde ondernemers in totaal circa 1,6 miljard euro aan compensatie. De affaire met rentederivaten speelt al jaren. <