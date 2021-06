Komt advies AstraZeneca te laat?

De Gezondheidsraad komt vandaag met zijn advies of AstraZeneca veilig is voor veertigers en vijftigers. Rijkelijk laat, want inmiddels zijn die al geprikt met andere merken of ze hebben daarvoor een afspraak. Is het hoogste adviesorgaan van de minister voor gezondheidskwesties slagvaardig genoeg tijdens een pandemie?

Halverwege november adviseerde de Gezondheidsraad minister Hugo de Jonge over de vaccinatiestrategie. Dat advies had er wellicht eerder kunnen zijn, zegt emeritus hoogleraar Frans Meijman, die meewerkte aan dat advies.

Den Haag

Is het vaccin van AstraZeneca ook veilig voor veertigers en vijftigers? Op 26 april, toen dat nog een brandende kwestie was, legde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) die vraag voor aan de Gezondheidsraad. Met een lagere leeftijdsgrens zou hij sneller kunnen laten vaccineren; eerder had dit adviesorgaan geadviseerd dit vaccin alleen voor 60-plussers te bestemmen.

Inmiddels is het vijf weken later en zijn alle vijftigers en veertigers uitgenodigd voor hun prik met andere vaccins; van Pfizer, Moderna of Janssen. En nu komt de Gezondheidsraad, deze woensdag, met het gevraagde advies. Mocht de raad van mening zijn dat deze leeftijdsgroep veilig AstraZeneca kan krijgen, dan lijkt dat veel op mosterd na de maaltijd.

Het roept de vra..

