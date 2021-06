Meerderheid jongeren houdt geen afstand meer

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 23.000 leden van hun Opiniepanel. Ouderen daarentegen houden juist wel afstand (65 procent), terwijl acht op de tien 65-plussers al gevaccineerd is. Over alle leeftijden bezien houdt de helft nog afstand tot familie en zes op de tien doen dat nog bij vrienden. Het vertrouwen in het Nederlandse vaccinatiebeleid groeide flink. Half april toonde 28 procent vertrouwen in het proces en nu, zes weken later, is dat 62 procent. Zo'n 55 procent van alle ondervraagden laat zich testen bij verkoudheidsklachten. Ruim een derde (36 procent) van de mensen die thuis kunnen werken, werkt al minstens een paar keer per week op kantoor. Handen worden niet geschud (83 procent), maar wel goed g..

