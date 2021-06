94 tolken uit Afghanistan krijgen asiel

Volgens het ministerie van Defensie worden nog 83 aanvragen onderzocht en zijn inmiddels 68 Afghaanse tolken met hun gezin daadwerkelijk in Nederland aangekomen. Verder zijn tot op heden 101 asielaanvragen afgewezen. Dat is de stand van zaken sinds het Nederlands Dagblad in april 2019 naar buiten bracht dat de tolken zich in de steek gelaten voelden door Nederland. In 2006 hadden ze Nederland in de Afghaanse provincie Uruzgan geholpen en daarna waren ze met de dood bedreigd door terreurbewegingen taliban en ISIS vanwege die hulp. Ze leefden met hun gezinnen op onderduikadressen in eigen land. Op dat moment waren vier tolken die voor Nederland hadden gewerkt al vermoord. Defensiemini..

