Huurder uit huis door prostitutie

Een inwoner van Almere moet van de kortgedingrechter binnen drie dagen zijn huurwoning in Almere verlaten omdat er illegale prostitutieactiviteiten in zijn huis plaatsvonden.

De gemeente Almere besloot naar aanleiding van klachten over mogelijke prostitutie een onderzoek in te stellen. Handhavers observeerden de woning een tijdje en stelden vast dat er een aanloop van mannen was die ongeveer een half uur in de woning verbleven. Toen ze uiteindelijk de woning betraden, zagen omwonenden dat een schaars geklede vrouw de woning ontvluchtte via het balkon. In de woning werden spullen aangetroffen die het vermoeden van prostitutie bevestigden. Een woning gebruiken als seksinrichting is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Ook was de ben..

