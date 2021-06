Effect coronavaccins steeds duidelijker, besmettingscijfers en opnamen dalen verder

Het effect van de coronavaccinaties wordt steeds duidelijker. Dit meldt het RIVM in het wekelijkse nieuwsbericht. De nieuwe instroom in de ziekenhuizen is in een week tijd met ruim een derde gedaald, en voor de vijfde week op rij zijn er minder besmettingen gemeld. Vooral bij 60-plussers, waar de vaccinatiegraad het hoogst is, neemt het aantal ziekenhuisopnamen snel af.

De besmettingscijfers zijn nu, met gemiddeld minder dan 3 duizend meldingen per dag, op het niveau van eind september. Dit komt niet alleen doordat minder mensen zich laten testen, het percentage van de testen dat positief is daalt ook, van 10,4 naar 9 procent. Het aantal positieve testen daalde met 18 procent in een week tijd.

Als het aantal nieuwe opnamen van coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen gaan per 5 juni onder andere restaurants, bioscopen en musea weer open. De nieuwste cijfers van het RIVM bevestigen de dalende trend, vooral bij ouderen. Hoewel het aantal ziekenhuisopnamen in alle leeftijdsgroepen daalt, is de afname minder snel bij veertigers en vijftigers dan bij 60-plussers. Hierdoor liggen er nu ongeveer evenveel co..

