Een computerfout die alle treinen in het land stilzet

Utrecht

In bijna het hele land stopten treinen om iets voor twee uur ’s middags met rijden. Het systeem waarmee de verkeersleiding van spoorbeheerder ProRail communiceert op en rond het spoor was door een storing onbruikbaar. Sommige reizigers zaten maandag urenlang vast in stilstaande treinen. Ook lokale vervoerders Arriva en Keolis werden door de storing getroffen. Rond half vijf was er een handmatige oplossing gevonden en reden de eerste treinen weer, maar de hele avondspits was ontregeld door vertragingen en uitval. En dat niet door blad op het spoor vanwege een herfststorm, of door hevige sneeuwval. Maar uitgerekend op een stralende lentedag in mei.

Dat de treinen niet mochten rijden van ProRail kwam doordat er geen communicatie..

