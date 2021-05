Actiegroep protesteert tegen sluiting coronaopvang. ‘Treurig dat daklozen weer op straat staan’

Amsterdam

Wat hield de actie ‘Hotel Buitenlucht’ in?

‘We hebben een hotel in de buitenlucht opgezet, zonder bedden, maaltijden en dak. Via een receptie op straat begeleidde ik als piccolo de daklozen de bosjes in. Want dat gebeurt er nu de coronaopvang sluit. De gemeente stelt geen geld meer beschikbaar voor deze groep. Het is natuurlijk een cynische actie, om ruchtbaarheid te geven aan het treurige feit dat deze mensen nu op straat komen te staan.’

Om wat voor mensen gaat het?

‘Het zijn vooral dak- en thuislozen die volgens de gemeente zichzelf kunnen redden. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten die hier werkten als orderpikker. Hun werkgever regelde onderdak. Door corona hebben ze geen werk, en dus ook geen huis meer. De woningnood is hoog en daa..

