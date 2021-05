Als je nieuwe tuinierhobby uit de hand loopt, begin dan een stekjesbieb

Promovenda Anouk Schippers meldde begint 2020 al dat de minibieb in opkomst was. Tijdens de coronapandemie kwamen er nog veel meer bij. En inmiddels zijn er ook biebjes met een heel andere inhoud: stekjes. In plaats van boeken, staan er plantjes in de kastjes. Voorbijgangers mogen ze gratis meenemen.

Bijna 1 op de 5 Nederlanders heeft het afgelopen jaar een nieuwe hobby opgepakt. Dat bleek deze week uit een onderzoek van online-marktonderzoeker YouGov en online-tijdschriftenaanbieder Readly. Vooral doe-het-zelven, bakken en koken en tuinieren zijn favoriet. Als je klusproject af is, kun je een nieuwe bedenken. In je eigen huis of tuin of in die van anderen. Als je kookt of bakt, is het eindproduct - als het in de smaak valt - snel verdwenen. Maar met tuinieren houdt het op als je tuin, balkon en potten vol zijn. En daar biedt de stekjesbieb uitkomst.

Je hoeft trouwens geen kastje te hebben of te maken om plantjes aan te bieden. Gewoon in een bak op je stoep zetten met een tekst erbij kan ook. Een beetje regen kan bij stekjes tenslotte..

