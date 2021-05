Koud voorjaar leidt tot minder vlinders en eikenprocessierupsen. Ook vogels hebben het moeilijk

Wageningen

De voorjaarsvlinders die zich normaal in april en mei laten zien, hebben hinder van de kou van de afgelopen weken. Volgens Kars Veling van de Vlinderstichting is de ontwikkeling van de kleurige insecten aanzienlijk vertraagd, waardoor er minder worden gezien dan normaal.

oranjetipje

Veling houdt een slag om de arm omdat nog niet alle informatie is verwerkt, maar concludeert dat er al duidelijk winnaars en verliezers zijn aan te wijzen. Tot de winnaars rekent hij het oranjetipje, een heel vroege vlinder, die al in april en mei te zien is, eitjes afzet, in een rups verandert en als pop overwintert. Als een van de weinige soorten heeft het oranjetipje dan ook wein..

