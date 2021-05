Oranjevoetballer Matthijs de Ligt weigert vaccin

Matthijs de Ligt (21) wil geen vaccin tegen corona, zei hij voor de camera van sportzender ESPN. Hij had de ziekte al in januari. Ook Memphis Depay wil zich niet laten inenten.

Beide spelers, en anderen, hechten aan de autonomie van hun lichaam en de fysieke integriteit die wettelijk is gewaarborgd. Het vaccin is vrijwillig en je kunt het ook niet nemen, zegt De Ligt. Matthijs de Ligt is een Nederlandse betaald voetballer die doorgaans speelt als centrale verdediger. Hij tekende in juli 2019 een contract tot medio 2024 bij Juventus.

‘Het was niet verplicht’,zei De Ligt bij een training in Zeist. ‘Ik vind dat je baas over je eigen lichaam moet zijn. Het risico op een besmetting is er altijd en ik heb ook gehoord dat je na een vaccinatie besmet kan raken. Ik probeer met zo min mogelijk mensen in contact te komen buiten het Nederlands elftal om.’

