Veel kwik in smeltwater Groenland

In gewoon rivierwater zit gemiddeld tussen de 1 en 15 nanogram kwik – een nanogram is een miljardste gram. Maar bij een onderzoek in het zuidwesten van Groenland bleek het smeltwater van de ijskap ruim 150 nanogram te bevatten. In stroompjes op de ijskap was de concentratie zelfs 2000 nanogram.

In het smeltende ijs van Groenland zit natuurlijk kwik. (beeld University of Bristol / Jade Hatton)

De vondst was onverwacht, de wetenschappers wilden in kaart brengen welke voedingsstoffen met het smeltwater mee de oceaan in stromen. Die voedingsstoffen kunnen een effect hebben op het leven in de zee, nu de hoeveelheid smeltwater steeds verder toeneemt. De giftige stof zou in de voedselkringloop terecht kunnen komen. Dat is dan slecht nieuws voor de visserij, de belangrijkste industrie van Groenland.

Volgens de onderzoekers laat dit zien hoe ingewikkeld het is om de gevolgen van het smelten van ijskappen in te schatten. Heel lang beschouwden wetenschappers die als grote blokken bevroren water, die alleen een effect zouden kunnen hebben op de hoogte van de zeespiegel. Maar door het transport van voed..

