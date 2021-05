Zalmkwekerijen bron van gevaarlijk virus

Een mogelijkheid is dat het virus eind negentiende eeuw is meegelift met de Atlantische zalm, uit Noorwegen, die men toen probeerde uit te zetten in deze wateren. Maar een gedetailleerde analyse van 86 virusmonsters laat zien dat het PRV pas een jaar of dertig geleden bij zalmen in de Stille Oceaan is terechtgekomen. In die tijd groeide de aquacultuur, het kweken van vis in open netkooien in zee, voor de kust van British Columbia sterk.

Volgens de onderzoekers zijn wilde zalmen ook vaker besmet wanneer ze in de buurt van zo’n kwekerij leven. De afgelopen decennia was er bovendien een toename van het aantal PRV-infecties bij wilde zalmen die gelijk opging met de groei van de zalmkwekerijen. Alles ..

