Niet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maar bedrijven zelf rondom een veelbesproken mondkapjesdeal hebben geheimhoudingsafspraken gemaakt. Dat laat het ministerie weten in reactie op beschuldigingen van Sywert van Lienden, betrokken bij de deal, dat het ministerie de geheimhouding niet wil opheffen. <

Kabinet wil af van investeringsregeling

Het kabinet wil de veelbesproken BIK-regeling, waarmee investeringen door bedrijven gestimuleerd werden, intrekken. De Europese Commissie heeft tijdens een ‘informeel overleg’ gewaarschuwd dat de regeling aangemerkt zou kunnen worden als ongeoorloofde staatssteun, meldt het ministerie van Financiën. In plaats daarvan wil het kabinet nu de premies voor het Algemeen werkloosheidsfonds verlagen. <

Johan Derksen stopt met televisie maken

Voetbalanalyticus Johan Derksen gaat stoppen met televisie maken. Dat zegt hij in een interview in het AD. Na het EK voetbal en de daaropvolgende sportzomer, zal de 72-jarige Derksen nog een regulier seizoen draaien met Veronica Inside om vervolgens in de zomer van 2022 helemaal van de buis te verdwijnen. ‘Ik heb zo veel andere leuke dingen te doen. Ik ga het niet missen', zegt Derksen. <

beeld anp

Gesprek Kamerleden en nep-Volkov openbaar

Een gesprek dat de commissie voor Buitenlandse Zaken in april had met iemand die zich voordeed als Leonid Volkov, een directe medewerker van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, is gepubliceerd op YouTube. Het gaat om een ingekorte versie. <

Talpa verkoopt ANP aan oud-DSW-baas Oomen

Talpa Network, het mediaconcern van John de Mol, verkoopt het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) aan investeerder Chris Oomen. Hij is bekend als de voormalige topman van zorgverzekeraar DSW en houdt zich momenteel vooral bezig met maatschappelijke investeringen. Oomen koopt het ANP omdat hij vindt dat het persbureau een essentiële maatschappelijke taak heeft. <

Mogelijke aanrander Alkmaar meldt zich

De serie-aanrander die eind vorig jaar en begin dit jaar toesloeg in Alkmaar en omgeving is mogelijk gepakt. Een 16-jarige jongen meldde zich donderdagavond met zijn ouders bij de politie, naar aanleiding van de uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht dinsdag. De jongen is ingesloten en zal worden verhoord, meldt de politie. <

Milieudefensie bekijkt opties vervolg zaak-Shell

Na de gewonnen klimaatzaak tegen Shell zint Milieudefensie op meer actie. De organisatie is zich nu aan het oriënteren op de mogelijkheden om meer bedrijven te bewegen tot het verminderen van hun CO 2 -uitstoot. Van nieuwe rechtszaken zal niet direct sprake zijn, maakt een woordvoerder duidelijk. Liever gaat Milieudefensie met bedrijven in gesprek. Wel met het vonnis van de rechtbank in Den Haag in de hand. <

beeld anp

Neergestoken Franse agente uit levensgevaar

De Franse agente die vrijdag is neergestoken in de West-Franse plaats La Chapelle-sur-Erdre is buiten levensgevaar, zegt minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. De verdachte overleed eerder na een schotenwisseling met agenten. Er wordt voorlopig geen terrorismeonderzoek gestart. De verdachte man zou in de gevangenis zijn geradicaliseerd in de islam, zeggen bronnen rond het onderzoek. <

Tsjechië opent cafés en restaurants na zaak

Onder meer restaurants, cafés en nachtclubs in Tsjechië mogen vanaf maandag weer gasten binnen verwelkomen. Deze versoepeling komt eerder dan gepland, omdat het hooggerechtshof vorige week bepaalde dat de beperkingen die de restaurants waren opgelegd onwettig waren. Gezondheidsminister Adam Vojtech, die de heropeningen bekendmaakte, zegt dat hij zich liever aan de planning had gehouden. <

VK weert ruim 3000 EU-burgers bij grens

Het Verenigd Koninkrijk heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 3294 burgers uit de Europese Unie bij de grens tegengehouden, meldt The Guardian. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 493, terwijl er toen veel meer mensen naar het Verenigd Koninkrijk gingen dan dit jaar vanwege de nu geldende coronamaatregelen. Mensen uit de EU mogen het Verenigd Koninkrijk bezoeken zonder visum, maar kunnen worden tegengehouden bij de grenscontrole. <

Republikeinen blokkeren onderzoek Capitool

Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben een onafhankelijk onderzoek geblokkeerd naar de bestorming van het Capitool in januari. De oprichting van de onderzoekscommissie kreeg de steun van 54 van de 100 senatoren, onder wie zes leden van de Republikeinse partij van oud-president Donald Trump. Hoewel een meerderheid de oprichting van zo’n commissie steunde, waren er volgens Amerikaanse media 60 stemmen nodig. <

Geen overlevenden bootramp Nigeria

De hoop dat er nog slachtoffers van de bootramp van woensdag in Nigeria levend worden teruggevonden is vervlogen. Het officiële dodental staat op 60, maar ongeveer 80 van de 165 opvarenden zijn nog vermist. Slechts 23 mensen zijn gered en daar blijft het helaas bij, zei het hoofd van de regionale hulpdiensten. <

‘Hackers cyberaanval VS vallen opnieuw aan’

De groep die achter de grootschalige cyberaanval op Amerikaanse overheden en bedrijven van eind vorig jaar zat, heeft opnieuw de aanval geopend op Amerikaanse overheden, denktanks, consultancybureaus en non-gouvernementele organisaties, zegt Microsoft. Via de aanval op beveiligingssoftwarebedrijf SolarWinds wisten hackers vorig jaar onder meer in te breken in ministeries. <

Opnieuw 14 maanden cel voor Jimmy Lai

Voor de tweede keer in korte tijd heeft de Hongkongse mediatycoon Jimmy Lai een celstraf van 14 maanden gekregen. Lai, een prominent voorvechter van meer democratie in de voormalige Britse kroonkolonie, werd schuldig bevonden aan het organiseren van een samenkomst zonder toestemming tijdens een van de protesten voor democratie in 2019. <

beeld anp

China verwerpt voorstel VS onderzoek corona

China heeft het voorstel van de Amerikaanse president Joe Biden verworpen om de Amerikaanse inlichtingendiensten verder onderzoek te laten doen naar de oorsprong van het coronavirus. Dat stak in 2019 voor het eerst de kop op in de Chinese stad Wuhan. China beschuldigt de VS er nu van het onderzoek naar het coronavirus voor politieke doeleinden te willen gebruiken. De Verenigde Staten hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag opgeroepen om door te gaan met een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. <

Rechtszaak Bouterse vertraagd door corona

Vanwege de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Suriname zijn voorlopig alle rechtszaken stopgezet. Dat geldt ook voor de zitting van maandag waar de krijgsraad verder zou gaan met de behandeling van de verzetzaak van ex-president en ex-legerleider Desi Bouterse, maakte de krijgsraad donderdag bekend. <

beeld anp

Begrotingstekort dit jaar 62,4 miljard

Het begrotingstekort komt in 2021 waarschijnlijk uit op 62,4 miljard euro. Dat schrijft demissionair minister van Financiën in de Voorjaarsnota die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het tekort bedraagt daarmee 7,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat percentage is volgens CBS-cijfers sinds 1995, ruim 25 jaar, niet zo hoog geweest. Het begrotingstekort is groter dan de 5,5 procent van het bbp die in de Miljoenennota werd voorzien. <

Booking wil miljoenen aan bonussen voor top

Booking Holding, bekend van hotelboekingssite Booking.com, wil zijn topbestuurders bonussen over coronajaar 2020 geven van bij elkaar omgerekend zo’n 28 miljoen euro, voornamelijk in aandelen. Dat staat in recent gepubliceerde documenten vooruitlopend op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf, waar NRC over publiceerde. <

Oud-staatssecretaris Snel gaat naar oliebranche

Voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel wordt voorzitter van Nogepa, de branchevereniging voor de olie- en gasindustrie in Nederland. Het is de eerste keer dat de voorzitter niet uit de sector komt. Snel moet de belangen van de branche in de energietransitie bewaken. <

Oud-eigenaren D-reizen moeten verzet staken

De voormalige eigenaren van de failliete reisorganisatie D-reizen moeten meewerken aan de doorstart van het bedrijf. Zij weigerden mee te werken aan de verkoop van de merkrechten van het bedrijf voor 500.000 euro, maar de rechter heeft hen in een kort geding gesommeerd hun verzet te staken. <

Onderhandelingen EU-landbouwbeleid mislukt

Onderhandelingen over de hervorming van het Europees landbouwbeleid waarin strengere klimaat- en milieueisen centraal staan, zijn vrijdagmorgen in Brussel mislukt. De lidstaten en het Europees Parlement kunnen vooralsnog geen compromis vinden over de mate van vergroening waarvoor de Europese boeren en tuinders de komende jaren moeten zorgen. In juni gaan de onderhandelingen verder. De voorstellen voor een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dateren al van 2018 en zijn ingediend door de vorige Europese Commissie. <

Onrust huizenbezitters door duurdere taxaties

De nieuwe Europese regels voor taxaties van woningen die per 1 juli gaan gelden, veroorzaken onrust onder huizenbezitters. Makelaars en taxateurs zouden volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) de mogelijkheid aangrijpen de prijzen voor taxaties te verhogen tot wel 350 euro. Alternatieven van nog geen 100 euro waarmee banken en andere marktpartijen komen, stuiten op hevig verzet van makelaars en taxateurs. De VEH wil dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) ingrijpt. <

Prijs gezond eten steeg sneller dan ongezond

Voedingsmiddelen zijn tussen 2010 en 2020 gemiddeld 18 procent duurder geworden, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Voedingscentrum. De prijzen van gezondere producten stegen harder dan die van ongezonde producten. IJs en snoep werden zelfs goedkoper. Gezondere producten werden de afgelopen tien jaar gemiddeld ruim 21 procent duurder. <

beeld anp

Economisch vertrouwen in eurozone neemt toe

Het economisch vertrouwen in de eurozone is in mei verder toegenomen. Dat melden onderzoekers van de Europese Commissie op basis van hun eigen graadmeter. Die verbetering komt vooral door toegenomen optimisme bij bedrijven in de dienstensector, waar bijvoorbeeld de horeca en winkeliers bij horen. <