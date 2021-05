Werkvakanties een jaar uitgesteld of in Nederland

Jaarlijks doen duizenden Nederlandse christelijke jongeren vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden. Maar ook dit jaar stellen organisaties als Livingstone, Athletes in Action en Compassion hun reizen uit tot 2022. Ook via World Servants, de grootste Nederlandse vrijwilligersorganisatie voor werkvakanties, zouden komende zomer achthonderd jongeren afreizen naar ontwikkelingslanden om scholen of woningen te bouwen. Maar de organisatie heeft hun nu gevraagd in Nederland aan de slag te gaan. ‘Ook in Nederland zijn er veel plekken waar je als jongere een bijdrage kunt leveren', aldus Theunis Sjoerd Elzinga van World Servants. In Utrecht gaan jongeren bijvoorbeeld bij een opvang voor dak- en thuislozen klussen.

