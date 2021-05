Kabinet laat de teugels vieren: ‘Alle prognoses lijken uit te komen en dat is positief’

Den Haag

Dat hebben demissionair premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) vrijdagavond bekendgemaakt op een persconferentie. Sinds de lancering van het stappenplan van De Jonge begin april, moest het kabinet aanvankelijk op de rem trappen. Maar het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en de vaccinatiegraad zijn inmiddels zo rooskleurig dat het kabinet juist grotere stappen wil zetten.

Stap vijf, de op een na laatste, staat nu voor 30 juni in de planning. Die stond in het stappenplan voor 21 juli genoteerd. Zo mogen er per 30 juni meer gasten in restaurants worden ontvangen. Sportwedstrijden zijn dan weer toegestaan. Ook mag de horeca dan tot middernacht open blijven en mogen theaters, musea en bioscopen meer bezoekers binnenl..

