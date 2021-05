Dit zwaar bewapende team is geen politie en geen defensie. Maar wel heel snel paraat

Zowel bij de recente roofoverval als bij de steekpartij in Amsterdam kwam een speciaal politieteam snel in actie. Wie zijn deze zwaarbewapende mannen, die een buurt in een oogwenk veranderen in een oorlogsgebied?

Amsterdam

In de nacht van vorige week vrijdag op zaterdag werden in de Amsterdamse buurt De Pijp vijf mensen neergestoken; een van hen overlijdt ter plekke. Binnen een paar minuten krijgen de toegesnelde hulpdiensten assistentie van een speciaal elitekorps: de Dienst Speciale Interventies (DSI), bedoeld om terreurverdachten en extreem gevaarlijke criminelen in te rekenen. Ditmaal is dat niet nodig: de 29-jarige, vermoedelijk verwarde, dader is al gearresteerd. De DSI levert enkel medische hulp.

waardetransport

Twee dagen eerder kan de Amsterdamse politie ook al rekenen op hun collega’s van de DSI. Van Amsterdam-Noord tot het dorpje Broek in Waterland maken beide eenheden ..

