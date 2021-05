Anousha Nzume: ‘Verandering begint bij bewustwording. En wat mij betreft zo jong mogelijk: op school’

Een jaar na de moord op George Floyd – die wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld ontketende – is er volgens schrijver, theatermaker en activist Anousha Nzume in Nederland maar bar weinig veranderd. ‘Het begint bij bewustwording.’

Anousha Nzume werd bij de lancering van haar boek Hallo witte mensen in 2017 nog door het slijk gehaald. Door diverse columnisten en toetsenbordtijgers werd ze uitgemaakt voor nep-allochtoon, klagende kwetscreool en zwarte racist – en dat is maar een kleine greep van de termen die Nzume naar haar hoofd geslingerd kreeg. Haar boek werd toen verguisd, terwijl het dit jaar juist in de belangstelling staat vanwege de Black Lives Matterprotesten. In New York, waar ze tegenwoordig woont, werkt ze aan een vervolg.

Dat uw boodschap vier jaar geleden werd weggezet als gezanik, is nu bijna niet meer voor te stellen. Maar is er daadwerkelijk iets veranderd het afgelopen jaar, na de dood van George Floyd?

‘Er veranderen dingen, maar ik vind dat het la..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .