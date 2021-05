Met één nat voorjaar zijn we nog niet van droogte af

Na de kou en regen van de afgelopen maanden is de grondwaterstand weer op normaal niveau. Maar zijn we daarmee het droogteprobleem de baas?

De Bilt

De laatste drie voorjaren waren extreem droog en te warm. Dat leidde tot problemen, van boomsterfte en bosbranden tot bodem- en huizenverzakking op veengronden. Met de regenval van de afgelopen tijd is het tij nog niet gekeerd. Daarvoor zijn structurele oplossingen nodig. Maar die vergen tijd – als er al overeenstemming is tussen overheden, waterschappen en vele andere betrokken partijen.

In veel natuurgebieden werd verdroging al aangepakt, zegt Ron van Dongen, hydroloog bij Staatsbosbeheer. Onder meer door – zoals in de Drentse Aa – het dempen van sloten die water te snel afvoeren, of ze verondiepen. In hoogveengebieden werden om diezelfde reden dammen aangelegd in beken. ‘Dat helpt, maar de grote uitdaging..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .