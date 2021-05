Maandverband voor veel vrouwen niet te betalen

Amsterdam Menstruatieproducten zijn in lage- en middeninkomenslanden relatief gezien een stuk duurder dan in landen met een hoger gemiddeld inkomen.

Dat blijkt uit onderzoek van Plan International, een organisatie die wereldwijd opkomt voor de rechten van meisjes. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Menstrual Hygiene Day, die vandaag wordt georganiseerd.

Voor het onderzoek werd de prijs van menstruatieproducten, zoals maandverband, vergeleken met de prijzen van andere producten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat in Colombia een pak maandverband evenveel kost als vier kilo rijst, zodat het lastig is om geld apart te houden voor menstruatieproducten. Vrouwen maken daarom gebruik van niet-hygiënische producten, wat tot infecties kan leiden.

Naar schatting hebben wereldwijd zo'n vijfhonderd miljoen vrouwen geen toegang tot menstruatieproducten of schoon sanitair. De coronac..

