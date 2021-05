Chimpansee geboren in Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is een West-Afrikaanse chimpansee ge-

boren. Het kleintje, waarvan het

geslacht nog niet bekend is, is het enige chimpanseejong dat in het afgelopen jaar geboren werd in een Nederlandse dierentuin. Het jong maakt het goed. De chimpanseesoort, die voorkomt in de regenwouden van Centraal- en West-Afrika, heeft te maken met verschillende bedreigingen. Zo is er sprake van infectieziekten, verwoesting en verkleining van het leefgebied door boskap en mijnbouw en wordt er

op de chimpansees gejaagd. De populatie van de West-Afrikaanse chimpansee neemt daardoor hard af, aldus het safaripark. <

