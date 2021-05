Daling besmettingscijfers zet door, en minder dan 10 procent van testen positief

Voor het eerst sinds half april is minder dan 10 procent van de coronatesten positief. Dit is een goed teken, het geeft aan dat de daling van het aantal meldingen niet alleen komt doordat minder mensen zich laten testen. Afgelopen week was 9,6 procent van de uitgevoerde testen positief, twee weken geleden nog bijna 13 procent.

In de afgelopen week zijn er zo’n 3.200 positieve tests per dag gemeld door het RIVM, 30 procent minder dan de week ervoor. Sinds 10 mei daalt het aantal meldingen in Nederland op weekbasis, maar omdat het percentage positieve tests opliep, heerste er aanvankelijk twijfel of dit niet alleen kwam doordat er minder getest werd. Nu lijken daadwerkelijk minder mensen besmet te raken dan voorheen.

Vandaag meldt het RIVM 3.426 nieuwe besmettingen, gisteren 2.765. Dagcijfers kunnen flink fluctueren, voor een goed zicht op de trend is het beter om naar weekcijfers te kijken. Vorige week donderdag werden er 4.630 besmettingen gemeld.

Door heel het land nemen de besmettingscijfers af. In 5 van de 25 veiligheidsregio’s zijn in de afgelopen week minde..

