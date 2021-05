Den Haag

De prijs van gezonde producten steeg afgelopen decennium harder dan die van ongezonde producten. Ongezonde voedingsmiddelen werden in die periode 15 procent duurder, tegenover een prijsstijging van 21 procent bij gezonde voedingsmiddelen. Voedingsmiddelen werden afgelopen jaar 2 procent duurder dan in 2019. De prijs voor suiker steeg vorig jaar het hardst, met 11,8 procent. In de periode tussen 2010 en 2020 steeg vooral de prijs van boter hard, met 66 procent. Ook alle soorten vlees werden aanzienlijk duurder. Niet alle voedingsmiddelen werden duurder de afgelopen tien jaar. Zo zijn ijs en snoep nu goedkoper dan in 2010. <

