Den Haag

3-MMC, die de bijnamen ‘poes’ of ‘miauw miauw’ kent, is een drug in de vorm van kristal. Het verdovende middel wordt nu nog legaal via webshops verkocht. De werking van de drug is vergelijkbaar met MDMA, hoewel het iets minder heftig is, en kun je snuiven, injecteren of slikken. 3-MMC is relatief goedkoop vergeleken met andere drugs, tien euro per gram, en zorgt voor een euforisch gevoel. Over de langetermijngevolgen van de drug is nog weinig bekend. Gebruikers zijn dan ook hun eigen proefkonijn, stelt drugsadviescentrum Jellinek op zijn site. Kortetermijngevolgen zijn wel bekend. Zo zorgt de drug voor onder andere een snelle hartslag, hoge bloeddruk en hoofdpijn. Ook kunnen gebr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .