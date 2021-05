Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden voor het illegaal verzamelen van persoonsgegevens door een eenheid van de krijgsmacht. Vorig jaar november meldde NRC Handelsblad dat het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC), een experimenteel onderdeel van de Koninklijke Landmacht, op grote schaal informatie verzamelde in het kader van de coronacrisis. Daarbij werd de privacywetgeving overtreden. <

Stuk muur met Banksy brengt 380.000 euro op

Een muurschildering van 3 bij 3,5 meter van de roemruchte Britse kunstenaar Banksy heeft woensdagavond op een veiling in Zwolle 380.000 euro opgebracht. Het gaat om de White House Rat, in 2004 gemaakt voor de Liverpool Biennial, die eerder dit jaar met muur en al vanuit Groot-Brittannië naar Nederland werd overgebracht. <

beeld anp

‘Informatie-uitwisseling uitzettingen moet beter’

Uitzettingen van vreemdelingen met begeleiding vanuit de overheid kunnen zorgvuldiger gedaan worden. Dat schreef de Inspectie Justitie en Veiligheid woensdag in een brief over 2020. Gegevens over de gezondheidstoestand van vreemdelingen zouden beter verwerkt moeten worden, net als gegevens over hun bezittingen. <

Toezichthouder EMA onderzoekt sterfgeval

De Europese toezichthouder voor vaccins doet onderzoek naar het overlijden van een 37-jarige vrouw in België na toediening van het coronavaccin van Janssen. Het is voor zover bekend de eerste keer in Europa dat iemand sterft na toediening van het vaccin, dat in Leiden is ontwikkeld. <

Ruim 1 miljoen prikken nog niet geregistreerd

Ruim één miljoen coronavaccinaties zijn nog niet geregistreerd in het centrale vaccinatieregister van het RIVM. Dat laat een woordvoerder van het instituut desgevraagd weten. Volgens hem gaat het om een schatting. Het RIVM kampt met een achterstand in de vaccinatieregistratie, doordat met name zorginstellingen en huisartsen nog niet alle gezette prikken hebben doorgegeven. Volgens de woordvoerder wordt er nog steeds aan het probleem gewerkt. <

beeld anp

Burgemeester van Urk positief getest op corona

Burgemeester Cees van den Bos van de gemeente Urk is positief getest op corona. De gemeente meldt op haar website dat de afspraken en openbare verplichtingen van Van den Bos gedurende zijn isolatieperiode zijn geannuleerd. Twee collega’s van Van den Bos laten zich uit voorzorg testen, zegt een woordvoerster. <

Boijmans Museum ruim twee jaar langer dicht

De renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam vergt veel meer tijd dan eerder ingeschat. Het museum sluit de deuren niet tot februari 2026 maar tot november 2028, heeft de gemeente Rotterdam bekendgemaakt. Ook valt de aanpak van het gebouw waarschijnlijk veel duurder uit. Het renovatie- en nieuwbouwplan moet rond de 259 miljoen kosten, terwijl eind vorig jaar nog van 223,5 miljoen euro werd uitgegaan. <

Kamer wijkt uit naar Ridderzaal in zomer

Mocht de Tweede Kamer besluiten het zomerreces te onderbreken voor een plenair debat, dan wordt dat gehouden in de Ridderzaal. De eigen vergaderzaal is dan al dicht in verband met de renovatie van het Binnenhof, en het tijdelijke onderkomen is nog niet beschikbaar. Commissievergaderingen kunnen deze zomer eventueel wel in het Kamergebouw zelf worden gehouden. Daarvoor is dan de Troelstrazaal beschikbaar. <

Resten van oerbos bij Tricht opgegraven

Archeologen hebben bij het Gelderse Tricht resten van een oerbos uit de periode 4200 - 2850 voor Christus blootgelegd. Op dezelfde plek is ook een nederzetting uit 2850 - 2000 voor Christus gevonden. Op de plek van de vondsten wordt een onderdoorgang voor een rondweg aangelegd. Het is niet duidelijk of de nederzetting permanent werd bewoond of dat hij gebruikt is door rondtrekkende bewoners. <

Politie waarschuwt voor valse sms’jes

De landelijke politie waarschuwt voor valse sms’jes verstuurd door criminelen, waarin een link staat om zogenaamd de bezorging van je postpakket te volgen. De link zou leiden naar een app van de bezorgdienst, maar in werkelijkheid kunnen criminelen via de valse app wachtwoorden en bankinformatie stelen. Volgens RTL Nieuws heeft het gevaarlijke Android-virus dat achter de link zit al tienduizenden Nederlandse smartphones overgenomen om zo geld van rekeningen te kunnen stelen. <

Verdachte van Duitse bomafpersing meldt zich

De vermoedelijke dader van een spraakmakende afpersingszaak van postbedrijf DHL in Duitsland heeft zich gemeld bij de autoriteiten. Hij heeft gedetailleerde verklaringen afgelegd, melden Duitse media. De politie onderzoekt die. In december 2017 werd een explosief met spijkers gevonden in een apotheek bij een kerstmarkt in de buurt van de stad Potsdam. Het bleek een poging om DHL af te persen, de afzenders van het bompakket eisten 12 miljoen euro in bitcoins. <

Eerste vrouwelijke baas voor museum Louvre

De Franse president Emmanuel Macron heeft Laurence des Cars van het Parijse Musée d’Orsay voorgedragen als directeur van het Louvre, het wereldberoemde museum verderop in de Franse hoofdstad. Dat meldt het Franse cultuurministerie. Ze is de eerste vrouw op deze toppositie sinds de oprichting van het Louvre in 1793, melden Franse en internationale media. <

beeld anp

Polen weigert verkeer door lucht vanuit Belarus

Polen staat vliegtuigen uit Belarus niet meer toe om in het land te landen of door het Poolse luchtruim te vliegen. Een woordvoerder van de regering maakte dat woensdag bekend, een aantal dagen nadat Belarus een Ryanair-vlucht had gedwongen om te landen in Minsk, waarna een dissident werd opgepakt. <

Radicale groep: wij staken brand Tesla aan

Een links-radicale groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een brandje in de buurt van waar een fabriek van Tesla wordt gebouwd bij Berlijn. De activisten vinden elektrische auto’s niet milieuvriendelijk en zeggen daarom tegen Tesla te strijden. De Duitse politie doet verder onderzoek. <

België: geen Janssen-vaccin voor 41-minners

België stopt met het inenten met het Janssen-vaccin bij mensen van 40 jaar en jonger, nu een gevaccineerde Sloveense vrouw afgelopen vrijdag in een Belgisch ziekenhuis blijkt te zijn overleden. Uit voorzorg en in afwachting van een advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) hebben de Belgische ministers van Volksgezondheid besloten dezelfde leeftijdslimiet in te voeren voor het Janssen-vaccin als die voor AstraZeneca. De beslissing kan invloed hebben op het tempo van de vaccinatiecampagne in België. <

Duitse culturele sector krijgt 2,5 miljard euro

Duitsland steunt de culturele sector met een fonds van 2,5 miljard euro. Het geld is bedoeld als verzekering voor organisaties die culturele evenementen plannen die mogelijk weer afgezegd moeten worden of minder publiek mogen ontvangen vanwege de coronamaatregelen. ‘We willen dat er weer optimisme is binnen de culturele sector', zei minister van Financiën Olaf Scholz. ‘De steun moet het diverse, culturele Duitse landschap weer tot leven brengen.’ <

Doden gevallen door schietpartij in San Jose

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Jose zijn acht doden gevallen, zegt een hulpsheriff. De schutter is ook overleden, hij zou suïcide hebben gepleegd, maar dat is nog niet bevestigd. Een man begon te schieten bij een werkplaats voor treinen in de stad niet ver van San Francisco in de staat Californië. Over zijn motief is nog niets bekend. <

President en premier Mali treden af

De Malinese president en premier hebben volgens een woordvoerder van de vicepresident bekendgemaakt af te treden. President Bah Ndaw en premier Moctar Ouane werden dinsdag gevangengezet door vicepresident en legerleider Assimi Goita. Ndaw en Ouane zitten vast op een militaire basis. <

beeld anp

Eerste coronavaccins toegediend aan dieren

Russische dierenklinieken zijn begonnen met het toedienen van coronavaccins aan dieren, melden Russische media. Het middel zou besmettingen tussen mensen en dieren kunnen voorkomen en ervoor zorgen dat het virus minder snel muteert. Rusland keurde in maart het eerste vaccin ter wereld tegen COVID-19 bij dieren goed. <

Doden na kapseizen boot in Nigeria

In het noordwesten van Nigeria is een boot met een kleine tweehonderd mensen gekapseisd. Meer dan veertig opvarenden zijn gered, voor de levens van veel andere opvarenden wordt gevreesd. Meerdere lichamen zijn inmiddels geborgen. De overbeladen houten boot sloeg om op een meer bij de plaats Wara in de staat Kebbi. Het gaat vooral om mensen uit Niger, onder wie vrouwen en kinderen. De ‘ferry’ werd onder meer gebruikt door mensen die afkomen op een recent ontdekte goudmijn. <

WHO: Indiase variant in al zeker 53 gebieden

De Indiase variant van het coronavirus is tot nu toe vastgesteld in zeker 53 gebieden. Dat staat in een woensdag uitgebracht rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarnaast zegt de organisatie informatie te hebben ontvangen van onofficiële bronnen dat de mutatie in nog eens zeven andere gebieden is aangetroffen. <

beeld anp

Geen goedkeuring voor Roundup-schikking

Chemiereus Bayer is er niet in geslaagd een Amerikaanse jury voor zich te winnen in de slepende zaak rond onkruidverdelger Roundup die kankerverwekkend zou zijn. Bayer was bereid 2 miljard dollar te betalen om een reeks rechtszaken over de kwestie te beslechten. Maar de jury ging niet mee in het voorstel van de rechter. Delen van het plan zouden ‘overduidelijk onredelijk’ zijn, zo luidde het oordeel. <

Mogelijk strengere regels voor banken

Banken moeten straks meer kapitaal aanhouden voor hun hypotheekportefeuilles. Toezichthouder De Nederlandsche Bank denkt de eerder aangekondigde ingreep op de woningmarkt per 1 januari 2022 alsnog in te voeren. De snel oplopende huizenprijzen en het risicovolle leengedrag vormen volgens de centrale bank een risico voor het financiële systeem van Nederland, waarmee ingrijpen noodzakelijk is. <

‘Nissan praat over bouw Britse batterijfabriek’

Het Japanse autoconcern Nissan Motor voert vergevorderde gesprekken met de Britse overheid over de bouw van een grote fabriek voor batterijen voor elektrische auto's in het Verenigd Koninkrijk. Die gigafabriek zou volgens zakenkrant Financial Times moeten komen te staan bij de Nissan-fabriek in Sunderland. <