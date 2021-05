Rechtbank kijkt bij wrak MH17

Gilze-Rijen De rechtbank Den Haag is woensdag begonnen met de schouw van het neergestorte vliegtuig MH17 op de vliegbasis in Gilze-Rijen. Voor de gelegenheid is naast de hangar waar het toestel in staat, een grote tent ingericht die dienst doet als rechtbank.

In de hangar op de militaire basis staan de reconstructie van het voorste deel van het toestel en een aantal van de andere wrakstukken opgesteld. De voorzitter van de rechtbank sprak van ‘een bijzondere locatie’. ‘De rechtbank benadrukt dat dit bezoek bij nabestaanden een emotionele lading zal hebben. Het gaat hier om het vliegtuig waarmee hun dierbaren onderweg waren naar een bestemming die zij nooit hebben bereikt’, aldus de voorzitter bij aanvang van de zitting.

Buiten bij de hangar staan kleine tentjes, voor onder anderen mensen van de rechtbank, het Openbaar Ministerie en de advocaten van Oleg Poelatov, de enige verdachte die zich in dit proces laat vertegenwoordigen.

Advocaat Arlette Schijns zei woensdag namens een kleine zeshonderd nabestaanden dat de schouw van de rechtbank, hoe pijnlijk de aanblik van het wrak ook is, voor nabestaanden een heel belangrijk moment is. ‘We kijken naar de resten van het vliegtuig waarin hun dierbaren de laatste momenten van hun leven hebben doorgebracht. Waarin zij hun noodlot in de ogen keken. Dichter bij de dood van de 298 slachtoffers kunnen we niet komen.’ Schijns noemt het belangrijk dat de rechtbank aanschouwt welke materiële schade aan het vliegtuig is toegebracht. ‘Eenieder die dat ziet kan zich voorstellen dat het immateriële leed dat hiervan het gevolg is, immens moet zijn.’

Voor de nabestaanden is dit moment - dat de rechtbank de reconstructie van het vliegtuig bekijkt - van groot belang. ‘De nabestaanden zoeken - na al die jaren - nog steeds naar de waarheid en naar rechtvaardigheid.’

Volgens het Openbaar Ministerie is MH17 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten met een Russische Buk-raket. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen. <