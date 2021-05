Gedragscode voor Big Tech moet scherper

De Europese Commissie wil dat Google, Facebook, TikTok en Twitter voortaan laten zien hoe ze bepalen wat hun gebruikers te zien krijgen. Zo wordt zichtbaar of deze platforms serieus werk maken van de strijd tegen nepnieuws en desinformatie of die juist versterken. Ook moeten ze bijvoorbeeld gebruikers beter informeren waarom zij bepaalde advertenties voorgeschoteld krijgen.

Over de zogeheten algoritmes die grote internetplatforms gebruiken om berichten, filmpjes en ander materiaal te rangschikken is al langer veel te doen. De commissie maakte in 2018 al afspraken met Big Tech en online-adverteerders, maar die vrijwillige gedragscode volstaat niet. <